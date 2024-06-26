EURO 2024'te grup aşaması sona eriyor. Grupta son maçların oynanmasının ardından, son 16 turuna kalan takımlar ve eşleşmeler netleşmeye başladı. Avrupa Futbol Şampiyonası grup aşamasında birçok sürpriz sonuç yaşandı. Peki, "Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçları ne zaman, EURO 2024 eşleşmeler nasıl oldu?" İşte Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu eşleşmeleri...