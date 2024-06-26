EURO 2024 son 16 turuna kalan takımlar: Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçları ne zaman?
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı grupta oynanan son maçlarla devam ediyor. A, B, C, D, E ve F Grubu'nda bulunan ekiplerden ilk iki sırada yer alan takımın yanı sıra en iyi dört grupta yer alan üçüncüler son 16'ya yükselecek. Grupta oynanan son maçların ardından Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gözler son 16 turu maçı tarihleri ve eşleşmelere çevrildi. İşte EURO 2024 son 16 turuna kalan takımlar ve eşleşmeler...
- 1
EURO 2024'te grup aşaması sona eriyor. Grupta son maçların oynanmasının ardından, son 16 turuna kalan takımlar ve eşleşmeler netleşmeye başladı. Avrupa Futbol Şampiyonası grup aşamasında birçok sürpriz sonuç yaşandı. Peki, "Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçları ne zaman, EURO 2024 eşleşmeler nasıl oldu?" İşte Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu eşleşmeleri...
- 2
EURO 2024 SON 16 TURUNA ÇIKAN TAKIMLAR
1. İSVİÇRE
2. İTALYA
3. ALMANYA
4. DANİMARKA
5. İNGİLTERE
6. İSPANYA
7. FRANSA
8. PORTEKİZ
9. AVUSTURYA
- 3
AVRUPA ŞAMPİYONASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?
1. Maç: A grubu birincisi - C grubu ikincisi
2. Maç: A grubu ikincisi - B grubu ikincisi
3. Maç: B grubu birincisi - A/D/E/F grup üçüncüsü
4. Maç: C grubu birincisi - D/E/F grup üçüncüsü
5. Maç: F grubu birincisi - A/B/C grup üçüncüsü
6. Maç: D grubu ikincisi - E grubu ikincisi
7. Maç: E grubu birincisi - A/B/C/D grup üçüncüsü
8. Maç: D grubu birincisi - F grubu ikincisi
-
- 4
AVRUPA ŞAMPİYONASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
29 Haziran: İsviçre - İtalya
29 Haziran: Almanya - Danimarka
- 5
EURO 2024 SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
EURO 2024'te son 16 turu maçları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.
Çeyrek Final 5-6 Temmuz
Yarı Final 9-10 Temmuz
Final maçı 14 Temmuzda oynanacak.