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        Haberler Spor Futbol EURO 2024 play-off kuraları çekildi! - Futbol Haberleri

        EURO 2024 play-off kuraları çekildi!

        EURO 2024'e katılacak son 3 takımı belirlemek için playoff kuraları çekildi. İşte eşleşmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:01
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        EURO 2024 play-off kuraları çekildi!
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        EURO 2024 Playoff kuraları çekildi.

        Turnuvaya katılımı kesinleşen 21 takım dışında 3 takım daha playofftan gelecek. Her bir yoldan birer takım Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılım sağlayacak.

        Tek maç usülü oynanacak playoffta yarı final maçları 21 Mart 2023'te, final maçları ise 26 Mart 2023'te oynanacak.

        A Yolu

        Polonya - Estonya

        Galler - Finlandiya

        B Yolu

        Bosna Hersek - Ukrayna

        İsrail - İzlanda

        C Yolu

        Gürcistan - Lüksemburg

        Yunanistan - Kazakistan

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