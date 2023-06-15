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EURO 2024 Elemeleri'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin üçüncü haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Giriş: 15.06.2023 - 11:39 | Güncelleme: ABONE OL
EURO 2024 Elemeleri'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor
AA

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği eleme turunun üçüncü haftasında, gruplarda 23 karşılaşma oynanacak.

D Grubu'nda yer alan Türkiye, yarın saat 21.45'te Letonya'ya konuk olacak.

Elemelerde üçüncü hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

B Grubu:

21.45 Cebelitarık-Fransa

21.45 Yunanistan-İrlanda

C Grubu:

21.45 Kuzey Makedonya-Ukrayna

21.45 Malta-İngiltere

D Grubu:

21.45 Letonya-Türkiye

21.45 Galler-Ermenistan

H Grubu:

19.00 Finlandiya-Slovenya

21.45 San Marino-Kazakistan

21.45 Danimarka-Kuzey İrlanda

I Grubu:

21.45 Kosova-Romanya

21.45 Andorra-İsviçre

21.45 Belarus-İsrail

17 Haziran Cumartesi:

A Grubu:

19.00 Norveç-İskoçya

21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan

E Grubu:

21.45 Faroe Adaları-Çekya

21.45 Arnavutluk-Moldova

F Grubu:

19.00 Azerbaycan-Estonya

21.45 Belçika-Avusturya

G Grubu:

16.00 Litvanya-Bulgaristan

21.45 Karadağ-Macaristan

J Grubu:

16.00 Lüksemburg-Lihtenştayn

21.45 Portekiz-Bosna Hersek

21.45 İzlanda-Slovakya

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