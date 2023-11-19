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        Haberler Spor Futbol EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları: Fransa'dan tarihi skor! - Futbol Haberleri

        EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları: Fransa'dan tarihi skor!

        Fransa, EURO2024 Elemeler B Grubu 7. maçında Cebelitarık'ı 14-0 mağlup etti. İşte gecenin sonuçları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 01:25 Güncelleme: 19.11.2023 - 01:25
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        Fransa'dan tarihi skor!
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemelerinin 9. haftası 7 maçla tamamlandı.

        EURO 2024 Elemelerinin 9. haftasının üçüncü gününde B, D ve I gruplarında karşılaşmalar oynandı.

        B Grubu'nda Fransa, konuk ettiği Cebelitarık'a karşı büyük üstünlük sağlayarak rakibini 14-0 yendi. Grubun diğer maçında Hollanda, konuk ettiği İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek finallere adını yazdırdı.

        I Grubu'nda Romanya, deplasmanda İsrail'i 2-1 yenerek finallere katılmayı garantiledi. Aynı grupta İsviçre ise konuk ettiği Kosova ile 1-1 berabere kaldı ve finallere kaldı.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        B Grubu:

        Fransa-Cebelitarık: 14-0

        Hollanda-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0

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        D Grubu:

        Ermenistan-Galler: 1-1

        Letonya-Hırvatistan: 0-2

        I Grubu:

        Belarus-Andorra: 1-0

        İsviçre-Kosova: 1-1

        İsrail-Romanya: 1-2

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