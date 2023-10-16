Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        24
        Galatasaray
        GS
        22
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları: 2 takım daha final vizesi aldı - Futbol Haberleri

        EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları: 2 takım daha final vizesi aldı

        UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 8. haftasında ilk gün maçları tamamlandı. İşte gecenin sonuçları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 01:14 Güncelleme: 16.10.2023 - 01:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 8. hafta ilk gününde, 4 grupta 8 karşılaşma oynandı.

        Türkiye, konuk ettiği Letonya'yı 58. dakikada Yunus Akgün, 83. ve 90+2. dakikalarda Cenk Tosun, 87. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 4-0 yendi. D Grubu'nda 16 puanı bulunan lider ay-yıldızlı takım, bu sonucun ardından grubu ilk iki içinde tamamlamayı garantileyerek finallere adını yazdırdı.

        Grubun diğer mücadelesinde Galler, ağırladığı Hırvatistan'ı 47. ve 60. dakikalarda Harry Wilson'ın ağları sarsmasıyla 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü, 75. dakikada Mario Pasalic kaydetti. Bu sonuçla puanını 10'a çıkaran Galler, averaj farkıyla Hırvatistan'ı geçerek grupta ikinci sıraya yükseldi.

        REKLAM

        İKİ TAKIM DAHA FİNAL VİZESİ ALDI

        İspanya, konuk olduğu Norveç'i 49. dakikada Gavi'nin fileleri havalandırmasıyla 1-0 yendi ve 15 puan ve averaj farkıyla A Grubu'nda liderliğe yükselerek finallere kalmayı garantiledi. 15 puanlı grup ikincisi İskoçya, haftayı maç yapmadan geçmesine rağmen alınan sonuçlar nedeniyle final vizesi alan diğer takım oldu.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        A Grubu:

        Gürcistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 4-0

        Norveç-İspanya: 0-1

        D Grubu:

        Türkiye-Letonya: 4-0

        Galler-Hırvatistan: 2-1

        E Grubu:

        Çekya-Faroe Adaları: 1-0

        Polonya-Moldova: 1-1

        I Grubu:

        İsviçre-Belarus: 3-3

        Romanya-Andorra: 4-0

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        EURO 2024'teyiz!
        EURO 2024'teyiz!
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        Bekle bizi Almanya!
        Bekle bizi Almanya!
        10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu
        10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu
        6. kez Avrupa Şampiyonası bileti aldık
        6. kez Avrupa Şampiyonası bileti aldık
        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        Ankara'da can pazarı: Ölü ve yaralılar var
        Ankara'da can pazarı: Ölü ve yaralılar var
        "Dünyanın en mutlusu benim"
        "Dünyanın en mutlusu benim"
        Lüks tekne battı! 2 kişi kurtuldu
        Lüks tekne battı! 2 kişi kurtuldu
        ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün
        ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün
        "Terör saldırısına karşı siviller hedef alınamaz"
        "Terör saldırısına karşı siviller hedef alınamaz"
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Habertürk Anasayfa