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        Haberler Spor Futbol EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda?

        Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu son maçı kapsamında Galler ile karşı karşıya geliyor. Maç fazlasıyla grupta lider konumunda yer alan ay-yıldızlılar aldığı sonuçlarla, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'e katılmayı garantiledi. Zorlu mücadele öncesinde Galler Türkiye maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Galler Türkiye maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 23:36 Güncelleme: 17.11.2023 - 23:36
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        • 1

          Galler Türkiye maçı için nefesler tutuldu. Grup elemeleri kapsamında elde ettiği başarılı sonuçlar doğrultusunda Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen milli takım gruptaki son maçında Galler karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Kritik karşılaşma öncesinde Galler Türkiye maçının oynanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Galler Türkiye maçı hakkında tüm detaylar...

        • 2

          GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

          Euro 2024 Elemeleri D Grubu 8. hafta maçına sahne olacak Galler Türkiye maçı, 21 Kasım Salı günü saat 22:45'de oynanacak.

        • 3

          GALLER TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Galler Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          MİLLİ TAKIM NASIL GRUP BİRİNCİSİ OLUR?

          Euro 2024 Elemeleri D Grubu'nda 16 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takmımız, lider olmak için Hırvatistan ve Galler'in puan kaybetmesini bekleyecek.

          Millilerimiz, son maçında Galler'den puan alması halinde ise diğer maçların sonucuna bakmaksızın lider olarak Euro 2024'e gidecek.

        • 5

          EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

          1-) Türkiye / 16 Puan (7 maç)

          2-) Galler / 10 Puan (6 maç)

          3-) Hırvatistan / 10 Puan (6 maç)

          4-) Ermensitan / 7 Puan (6 maç)

          5-) Letonya / 3 Puan (7 maç)

          A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

          Kaleci          :Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

          Defans:Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

          Orta saha:Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

          Forvet:Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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