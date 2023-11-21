Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Fenerbahçe
        FB
        31
        Galatasaray
        GS
        31
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        22
        Trabzonspor
        TS
        22
        Beşiktaş
        BJK
        22
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        22
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        18
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        17
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        MKE Ankaragücü
        MKE
        13
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Euro 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var ve nasıl birinci olur? - Futbol Haberleri

        Euro 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var ve nasıl birinci olur?

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde son hafta geldi çattı. D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, bu akşam son maçında Galler ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Turnuvanın kura çekimine lider olarak katılmak isteyen millilerimizin, hem grubundaki son durumu hem de lider tamamlama ihtimallerine dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 10:14 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'n katılmayı son oynadığı Letonya maçıyla başaran A Milli Futbol Takımımız, turnuvanın grup kura çekimine lider ve seri başı katılmak adına bu akşam Galler ile mücadele edecek. İşte, söz konusu maça saatler kala zorlu maç ve liderlik ihtimalleri hakkında tüm bilgiler...

        • 2

          GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

          Galler Türkiye karşılaşması bu akşam (21 Kasım Salı) günü saat 22:45'de oynanacak. Zorlu mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

          MİLLİ TAKIM NASIL GRUP BİRİNCİSİ OLUR?

          Euro 2024 Elemeleri D Grubu'nda 16 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takmımız, Galler karşısında puan alması halinde diğer maçların skorlarına bakmaksızın grubunu lider tamamlayacak.

          Millilerimiz, Galler'e mağlup olması halinde ise Hırvatistan'ın Ermenistan'a puan kaybetmesini bekleyecek.

        • 3

          EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

          1-) Türkiye / 16 Puan (7 maç)

          2-) Hırvatistan / 13 Puan (7 maç)

          3-) Galler / 11 Puan (7 maç)

          4-) Ermensitan / 8 Puan (7 maç)

          5-) Letonya / 3 Puan (8 maç)

        • 4

          MİLLİ TAKIMIMIZIN ŞİMDİYE DEK ALDIĞI SONUÇLAR

          25 Mart: Ermenistan 1-2 Türkiye

          28 Mart: Türkiye 0-2 Hırvatistan

          16 Haziran: Letonya 2-3 Türkiye

          19 Haziran: Türkiye 2-0 Galler

        • 5

          8 Eylül: Türkiye 1-1 Ermenistan

          12 Ekim: Hırvatistan 0-1 Türkiye

          15 Ekim: Türkiye 4-0 Letonya

          21 Kasım: Galler - Türkiye

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Habertürk Anasayfa