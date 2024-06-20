EURO 2024 C Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın 7. gününde C Grubu maçları yapıldı. Münih Futbol Arena'da Slovenya ile Sırbistan, Frankfurt Arena'da ise Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi. Müsabakalar, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
İkinci maçların ardından İngiltere 4 puanla liderliğini sürdürdü. Bu ülkenin ardından ikişer puanlı Danimarka ile Slovenya sıralandı. Grubun son sırasında ise bir puanlı Sırbistan yer aldı.
PUAN DURUMU
C Grubu'nda ikinci maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
ÜÇÜNCÜ MAÇLARIN PROGRAMI
C Grubu'nda 25 Haziran Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak son maçların programı şöyle:
İngiltere Slovenya (Köln Stadı)
Danimarka-Sırbistan (Münih Futbol Arena)