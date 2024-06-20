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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024 C Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı - Futbol Haberleri

        EURO 2024 C Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 21:27 Güncelleme: 20.06.2024 - 21:33
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        EURO 2024 C Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı.

        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın 7. gününde C Grubu maçları yapıldı. Münih Futbol Arena'da Slovenya ile Sırbistan, Frankfurt Arena'da ise Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi. Müsabakalar, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        İkinci maçların ardından İngiltere 4 puanla liderliğini sürdürdü. Bu ülkenin ardından ikişer puanlı Danimarka ile Slovenya sıralandı. Grubun son sırasında ise bir puanlı Sırbistan yer aldı.

        PUAN DURUMU

        C Grubu'nda ikinci maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

        Takımlar O G B M A Y AV. P
        İngiltere 2 1 1 2 1 1 4
        Danimarka 2 2 2 2 2
        Slovenya 2 2 2 2 2
        Sırbistan 2 1 1 1 2 -1 1

        ÜÇÜNCÜ MAÇLARIN PROGRAMI

        C Grubu'nda 25 Haziran Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak son maçların programı şöyle:

        İngiltere Slovenya (Köln Stadı)

        Danimarka-Sırbistan (Münih Futbol Arena)

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