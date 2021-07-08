Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HaberlerBBCDünyaSON DAKİKA: EURO 2020 yarı finali İngiliz basınında: '60 yaşından küçükler bu duyguyu ilk kez tadacak'
EURO 2020 yarı finali İngiliz basınında: '60 yaşından küçükler bu duyguyu ilk kez tadacak'
İngiltere'nin EURO 2020 yarı finalinde Danimarka'yı eleyerek, erkeklerde 1966'dan bu yana ilk kez büyük bir turnuvada finale çıkması İngiliz basınının manşetlerinde yer buldu. The Times gazetesi, 60 yaşından küçüklerin final heyecanını ilk kez yaşayacağını vurguladı.
İngiltere'nin EURO 2020 yarı finalinde Danimarka'yı eleyerek, erkeklerde 1966'dan bu yana ilk kez büyük bir turnuvada finale çıkması İngiliz basınının manşetlerini süsledi.
"İngiltere tarih yazdı" manşetiyle çıkan The Times gazetesinin haberinde, Wembley Stadı'ndan başlayarak tüm İngiltere sokaklarına coşkunun hakim olduğu yazıldı.
55 yıl sonra gösterilen büyük başarıyı anlatan The Times haberinde, "60 yaşından büyük değilseniz finalde İngiltere'yi izlemenin nasıl bir duygu olduğunu bilmiyorsunuzdur" ifadeleri yer aldı.
66 bin taraftarın yarı finali izlemek için Wembley Stadı'na akın etmesi, "Son 15 aydır görülen en kalabalık buluşma" olarak nitelendi.
'Kane 55 yıllık bekleyişi bitirdi'
The Telegraph gazetesi ise "Final" kelimesinden türeterek "Final-ly" yani "Sonunda" manşetiyle çıktı. Telegraph haberinde İngiliz forvet oyuncusu Harry Kane'in uzatmalarda galibiyeti getiren golünün "55 yıllık bekleyişi bitirdiği" yazıldı.
The Telegraph, İngiltere'nin Pazar günü İtalya ile oynayacağı final karşılaşmasının televizyon reytinglerinde tüm zamanların rekorunu kırmaya aday olduğunu ve "salgınla geçen 16 ay sonra ülkenin ruhunu ayağa kaldıracağını" kaydetti.
90 dakikanın gerilim yüklü olduğunu söyleyen The Guardian gazetesi ise beraberlik gölünden sonra Danimarka'nın "kahramanca" direndiğini, ancak uzatmalarda İngiltere'nin istediğini aldığını yazdı.
Guardian haberinde, İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate'in ve oyuncuların "psikolojik bariyerleri yıktığı" ve finale yükselmeyi hak ettiği kaydedildi.
Independent gazetesinin dijital sürümünde, İngiliz futbolcuların fotoğrafına yer verilerek, "Tarih yazanlar" manşeti atıldı.
The Sun gazetesi ise Danimarkalı merkezli Carlsberg bira markasının ünlü sloganını değiştirerek, "Muhtemelen dünyanın en iyi hissi" manşetiyle çıktı.
Daily Mail gazetesi İngilizce'de "İnanabiliyor musun?" anlamına gelen "Can you believe it?" sorusunu, İngiliz yıldız oyuncunun ismiyle yazdı: "Kane you believe it?"
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!