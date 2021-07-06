Futbolseverlerin merakla beklediği EURO 2020 yarı final maçlarının ilki İtalya-İspanya maçı olacak. EURO 2020 Final tarihi ve yarı final maç programı ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik...

EURO 2020 YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) yarı final heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

İtalya - İspanya karşılaşması 6 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'de, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda gerçekleşecek. Karşılaşmayı Alman hakem Felix Brych yönetecek.

EURO 2020 2. Yarı final maçı 7 Temmuz Çarşamba günü İngiltere-Danimarka maçı olarak. Karşılaşma İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

EURO 2020 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Yarı final maçlarını geçen taraflar, 11 Temmuz Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek.