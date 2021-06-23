Euro 2020'de son 16 turu heyecanı için geri sayım başladı. Bu akşam oynanancak son iki grup maçı öncesi heyecan son durumu bir araya getirdik...

SON 16'YA HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

İtalya, Galler, Belçika, Danimarka, Hollanda, Avusturya, İngiltere, Hırvatistan, İsveç, İspanya

Kalan 6 takım bu gece belli olacak...

SON 16 EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

Danimarka - Galler

İtalya - Avusturya

Hollanda - Belirsiz*

Belçika - Belirsiz*

Hırvatistan - İspanya

İngilter - Belirsiz*

İsveç - Belirsiz*

Belirsiz* - Belirsiz*