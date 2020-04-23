UEFA İcra Komitesi'nin bugün yaptığı toplantıda 2021 yılına ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ismi belirlendi. 2021 yılına ertelenmesinden dolayı EURO 2021 olarak oynanacağı söylentileri çıkan organizasyonun isminin EURO 2020 olarak kalacağı tescil edildi. UEFA yaptığı açıklamada, bu kararın turnuvanın orijinal vizyonunun korunması adına verildiğini duyurdu.

UEFA daha önce de konuya dair buna benzer bir açıklama yapmış ancak sonrasında bu açıklamanın sehven yapıldığını duyurmuştu.