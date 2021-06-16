A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in seçtiği EURO 2020 için milli takımımızın 26 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor...

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleci: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz.

Orta Saha: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu.

Hücum: Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.