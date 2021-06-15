EURO 2020 heyecanı İddaa'da!

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın heyecanı, İddaa'nın 'Kral Fırsatları'yla bir kat daha artıyor.

İddaa'dan yapılan açıklamaya göre; Avrupa Futbol Şampiyonası boyunca bahisseverler, 'Kral Fırsatlar'la sadece iddaa bayileri ve iddaa.com'a özel, her hafta belirlenen maçlarda daha yüksek oranlar ve daha düşük MBS (Minimum Bahis Sayısı) ile oynayabilecekler.

Ayrıca bahisseverler İddaa bayilerinden yatırılacak ücretlerle iddaa.com'dan da her an bahis yapılabilecek.

11 ülkede düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda toplam 51 maç oynanacak. 24 milli takımın yarışacağı dev turnuvanın, finali 11 Temmuz Pazar günü İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley Stadyumu'nda olacak ve 16'ncı Avrupa Şampiyonu belli olacak.