Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan),B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka),C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya),D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya),E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti),F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacaktı.