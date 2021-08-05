EURO 2020'de yaşanan ırkçı saldırılara tutuklama

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Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka, 11 Temmuz tarihinde, İngiltere ve İtalya’yı karşı karşıya getiren Wembley Stadyumu’nda oynanan final maçında, penaltıları kaçırdıktan sonra ırkçı söylemlere maruz kalmıştı.

AP'nin aktardığı haberde, açılan soruşturma kapsamında, sosyal medya şirketlerinden veri talep edildiği ve şüpheli 11 kişinin tutukladığı yetkililer tarafından açıklandı.

İngiltere’nin Cheshire bölgesinde Emniyet Müdürü Mark Roberts, "Dışarıda, sosyal medya profilinin arkasına saklanabileceklerine ve bu tür iğrenç yorumlar yayınlamaktan kurtulabileceklerine inanan insanlar var" dedi. "Tekrar düşünmeleri gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Yetkililer sosyal medya üzerinden tespit edilen 207 cezai sosyal paylaşımının 123’ünün İngiltere dışından geldiğini ve detayların ilgili ülkelerle paylaşıldığını söyledi. Kalan 50 hesap sahibi hakkında ise bilgi beklendiğini vurguladı.

Şimdiye kadar tutuklanan kişilerin yaşları ise 18 ile 63 arasında değişiyor. Tutuklanan çoğu kişi serbest bırakılırken mahkeme bir sonraki tarihe ertelendi ya da tutuklanan kişiler kefaletle serbest bırakıldı.

Irkçı saldırı, İngiliz Futbol Federasyonu Başkanı Prens William tarafından da kınandı. İngiltere'deki futbolculara yönelik ırkçılığın "mide bulandırıcı" olduğunu söylemişti.