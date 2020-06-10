Hollanda Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) dört karşılaşmanın başkent Amsterdam'da oynanacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, üç grup karşılaşması ile bir çeyrek final müsabakasının Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da yapılacağı belirtildi.

Hollanda'nın EURO 2020 Direktörü Gijs de Jong, şampiyonadaki ev sahipliği statülerinin onaylanmasından dolayı memnun olduklarını kaydetti.

UEFA, 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek olan EURO 2020'yi koronavirüs salgını sebebiyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine ertelemişti.