05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
EURO 2020'de İtalya-Türkiye açılış maçı hazırlıklarında "sorun yok" mesajı
- Roma Belediyesinin spor ve gençlik politikalarından sorumlu meclis üyesi Daniele Frongia: - "İlerlemeye devam ediyoruz. Şu an için başka bir senaryo yok. Bu noktada son derece iyimseriz"
Roma Belediyesinin spor ve gençlik politikalarından sorumlu meclis üyesi Daniele Frongia, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçı hazırlıklarına devam ettiklerini, ülkelerinde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle şampiyonaya yönelik erteleme gibi bir senaryonun gündemlerinde olmadığını söyledi.
Roma Belediyesinin tarihi Campidoglio meydanında, 12 Haziran'da İtalya ile Türkiye arasında yapılacak EURO 2020 açılış maçı için etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Roma Belediyesi Spor, Gençlik Politikalarından sorumlu meclis üyesi Daniele Frongia ile İtalya'nın tek Avrupa Şampiyonluğunu kazandığı 1968 yılında kadroda yer alan eski oyuncu Gianni Rivera katıldı.
1960’tan beri düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşan takımların şampiyon oldukları sene giydikleri formalarının konulduğu meydandaki etkinliğin sonunda Frongia, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
İtalya’da son günlerde Kovid-19 vaka ve ölü sayısının artış içinde olduğu, bu durumun şampiyonaya etki edip etmeyeceği ve bir ertelemenin gündemde olup olmadığı sorusuna Frongia, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in dün bu konuya ilişkin "İyimser olmamıza izin verin, sadece karanlık senaryoları konuşmaya artık yeter" dediğini anımsattı.
Frongia, "UEFA Başkanı’nın da dediği gibi sakince ilerlemeye devam ediyoruz. Şu an için başka bir senaryo yok. Bu noktada son derece iyimseriz." yanıtını verdi.
Ülkede koronavirüs dolayısıyla yaşanan endişeli günlerin aksine herhangi bir alternatif çalışma içinde olmadıklarını dile getiren Frongia, "Hazırlıklarımız devam ediyor. İlerlemeye devam ediyoruz. Bugünle beraber 100 günden az kaldı şampiyonaya. Açılış maçı yaklaştıkça başka etkinliklerimiz de olacak. 11 Haziran günü halk konseriyle bu önemli etkinliğe başlangıcımızı yapacağız." diye konuştu.
UEFA'nın ilk kez düzenleyeceği bir formatla Avrupa'daki 12 kentin ev sahipliği yapacağı şampiyonada, Roma da ev sahibi kentler arasında yer alıyor.
İtalya’da dün açıklanan son verilere göre Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 107'e yükselirken, salgının hızla yayılması sebebiyle Birinci Futbol Ligi Serie A'da ve İtalya Kupası'nda çok sayıda maçın ertelenmesi, İtalyan ve uluslararası spor kamuoyunda Avrupa Şampiyonası'nın da zamanında başlayıp, başlamayacağı tartışmalarına yol açmıştı.
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