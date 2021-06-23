2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda son maçlar oynanıyor. Karşılaşmaların sonunda gruptan çıkacak takımlar belli olacak.

(31' Ronaldo (penaltı),45+2' Benzema (penaltı))

PORTEKİZ - FRANSA

SAAT: 22:00

STAT: Puskas Arena (Macaristan)

YAYIN: TRT 1

HAKEM: Mateu Lahoz (İspanya)

PORTEKİZ: Patricio, Guerreiro, Pepe, R.Dias, N.Semedo, Danilo, Renato Sanches, Moutinho, Jota, B.Silva, Cristiano Ronaldo

FRANSA: Lloris, Hernandez, Varane, Kimpembe, Kounde, Kante, Tolisso, Pogba, Mbappe, Griezmann, Benzema

(11' Adam Szalai)

ALMANYA - MACARİSTAN

SAAT: 22:00

STAT: Allianz Arena (Almanya)

YAYIN: TRT Spor

HAKEM: Sergei Karasev (Rusya)

ALMANYA: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, İlkay, Kroos, Gosens, Sane, Gnabry, Havertz

MACARİSTAN: Gulacsi, Botka, Orban, Attila Szalai, Nego, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Fiola, Adam Szalai, Sallai