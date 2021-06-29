Euro 2020'de çeyrek final heyecanı için geri sayım başladı. Bu akşam oynanancak son iki son 16 turu maçı öncesi heyecan son durumu bir araya getirdik...

ÇEYREK FİNALE HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya, Çekya ve Danimarka... Son iki takım ise bu akşam belli olacak

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

2 TEMMUZ 2021

İsviçre - İspanya (19:00)

Belçika - İtalya (22:00)

3 TEMMUZ 2021

Çekya - Danimarka (19:00)

İngiltere-Almanya ve İsveç-Ukrayna (Galipleri)* (22:00)