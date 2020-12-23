EÜ Tıp Fakültesindeki yüz gençleştirme makalesi, uluslararası başarı getirdi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret eden öğretim üyeleri, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Prof. Dr. Gökmen, Web of Science Citation Index'in akademik dergilerde 1950 ile 2019 yılları arasında yayınlanmış yüz gençleştirme cerrahisi konulu makaleleri sıraladığını, bu sıralamada ilk 50 bilimsel yayın arasına girmeyi başardıklarını belirtti.
Estetik yüz gençleştirme cerrahisi alanında plastik cerrahlar için eğitim kaynağı niteliğindeki çalışmanın sıralamaya Türkiye’den giren tek araştırma olmasının gururunu yaşarıklarını aktaran Gökmen, bu alanda iddialı olan ABD, Avrupa ve Japonya'daki birçok kurumu geride bıraktıklarını ifade etti.
Uzun yıllardır Prof. Dr. Pınar ile araştırma ekibi olarak yüz gençleştirme cerrahisine ilişkin pek çok yayın ve kitap çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Prof. Dr. Gökmen, şu değerlendirmede bulundu:
"Yayınlandığı tarihten bu yana araştırmamız yüz estetiği, yüz tamiri, yeniden şekillendirme ve flep cerrahisi olmak üzere plastik cerrahi girişimlerinde kılavuz bilgi olarak kullanıldı. Saygın dergilerden 112 atıf, kitap ve bildirilerden 75'e yakın atıf aldı. Biz çalışmamızda her bireyin yapısal anatomik farklılığı göz önüne alındığında cerrahi tedavinin standartlaştırılmasındaki önemi vurguladık. Cerrahi kılavuz noktaları belirleyerek bugün uygulanan girişimlerin temelini oluşturan parametreleri yüz cerrahisine kazandırdık."
Rektör Prof. Dr. Budak da üniversite hastanesinin pandemi sürecinde yoğun gayretle kaliteli bir sağlık hizmeti sunduğunu, diğer yandan akademisyenlerinin bilimsel faaliyetlerine de aynı tempoyla devam ettiğini belirterek kendilerine gurur yaşatan Prof. Dr. Figen Gövsa Gökmen ile Prof. Dr. Yelda Pınar'ı tebrik ettiğini ifade etti.
Açıklamada ayrıca Prof. Dr. Gökmen'in Stanford Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen çalışmayla hazırlanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde de yer aldığı belirtildi.
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