Etstur'dan çalışanlarına doğalgaz desteği

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Çalışanlara doğalgaz ve ısınma gideri desteği düzenlemesi, özel sektörde uygulanmaya başladı.

Kış aylarında çalışanların giderlerine katkıda bulunmak üzere hayata geçirilen düzenleme ile şirketler tüm çalışanlarına 1000 TL destek sağlayabilecek.

9 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe giren uygulama kapsamında, Etstur da adım attığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Etstur'un, zorunlu olmayan ve şirketlerde işveren inisiyatifinde uygulanacak olan düzenlemeyi ilk uygulayan turizm firmalarından biri olduğu kaydedildi.

Buna göre, şirket Aralık 2022 maaşlarından itibaren geçerli olmak üzere, çalışanlarına 4 ay boyunca yakacak desteği sunacak.

İŞ GRUBU DA ÇALIŞANLARA DESTEK AÇIKLAMIŞTI

Önceki gün, İş Grubu'ndan da bu konuda kapsamlı bir adım attığını duyurmuştu.

Bu kapsamda, İş Grubu şirketlerinden Şişecam, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ücret artışları ve ek ödemelere ilave olarak çalışanlarının elektrik, doğalgaz gibi ısınma giderlerine destek amacıyla, mevcut yakacak yardımından bağımsız olarak Kasım 2022-Haziran 2023 tarihleri arasında aylık bin TL ödeyecek.

Türkiye İş Bankası da aynı tarihler arasında tüm personeline bin TL ısınma yardımı yapacak.

İş Grubu'nun yaklaşık 45 bin çalışanı bulunuyor.

9 KASIM’DA ISINMA GİDERİ DESTEĞİ DÜZENLENDİ

9 Kasım’da yürürlüğe giren düzenleme ile çalışanlara doğalgaz ve ısınma gideri desteği sağlanmıştı.

Düzenlemeyle Hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178.4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454.6 TL’den vazgeçti. 633 TL’lik bu rakam çalışanın maaşına eklenebilecek.

Ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık bin TL’ye kadar olan kısmı için vergi ve SGK primi ödemeyecek.

Buna göre işverenler, çalışanlara aylık bin TL, toplamda da 8 bin TL doğalgaz, ısınma ve elektrik desteği verebilecek. 9 Kasım’da başlayan destek, 2023’ün Haziran ayına sonuna kadar sürecek.