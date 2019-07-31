Vegan hamburger girişimi Impossible Foods, ABD'nin en büyük et üreticilerinden OSI Group ile işbirliğine gittiğini duyurdu.

Söz konusu adımın, özellikle fast-food restoranlara artan talebi karşılamak için atıldığı belirtildi.

Impossible Foods'un laboratuvar ortamında ürettiği etlerde, buğday, patates ve Hindistan cevizi yağı bulunuyor. Girişimin hamburgerlerindeki et tadının ise 'hem' molekülünden geldiği bildiriliyor.

Şirketin ürünleri ise bir süredir ABD'deki Burger King'lerde Impossible Whopper adıyla satılıyor. Bitkisel özlü hamburgerlerin, yakın bir zaman içinde 7 bin Burger King'de yer alması bekleniyor.

Öte yandan, Illinois merkezli OSI, 60 yıldır McDonald’s için et sağlaması ile biliniyor. İşbirliği kapsamında, Impossible Foods'un ürünlerinin McDonald’s restoranlarında da yer alma ihtimalini bulunduğu belirtiliyor.

CİRO BEKLENTİSİ ARTTI

Impossible Foods Başkan Yardımcısı Sheetal Shah, "Tüketicilerden gelen talep seviyesini önceden öngöremediğimiz bir arz-talep dengesizliğine girdik" dedi.

Shah, OSI'nin üretim tesislerine yatırım yapacaklarını kaydederek, söz konusu tesislerde bitkisel hamburger köftesi üreteceklerini bildirdi. Burada üretilecek hamburger köftelerinin Burger King'lerde satılacağı kaydedildi.

ABD'de, son yıllarda bitkisel özlü etler müşteri düzeyinde kabul görmüş durumda. Öyle ki, Impossible Foods'un rakibi Beyond Meat, halka arz edildiği Mayıs ayında değerini katlamıştı.

Impossible Foods da, hafta başında yaptığı açıklamada 2019 cirosunda yüzde 170 artış beklediğini bildirdi.