Etnospor Festivali, 9-12 Haziran'da

DEK'ten yapılan açıklamaya göre, ziyaretçilerin tüm etkinliklere ücretsiz katılabileceği festivale 30 ülkeden katılım sağlanacak.
Etkinlikte, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi, sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler gerçekleştirilecek. Her yaştan gruba hitap eden etkinliklerin yer aldığı festivalde gerçekleşen birçok müsabakayı izleme imkanı bulacak ziyaretçiler, profesyonellerin gözetiminde ok atma ve at binme gibi geleneksel spor ve oyunu ücretsiz olarak deneyimleyebilecek. Aynı zamanda alanda bulunan atölyelerde, geleneksel sanatların birçok dalına dair tecrübe imkanı sağlanacak. Ziyaretçiler, festival boyunca geleneksel sporlar ve oyunlar başta olmak üzere doğa ve hayvan iletişimi gibi konularda bilgi edinme imkanına da erişebilecek.
Çocuklar ve dezavantajlı gruplara özel etkinlikler 5. Etnospor Kültür Festivali'nde katılımcıları bekliyor olacak. Hipoterapi, görme engelliler mangala turnuvası, atölyeler ve engelli sanatçıların sahneleyeceği etkinliklerle festival, dezavantajlı gruplar için erişilebilir imkanlar sunacak.
Festival, dünya mutfağından tatları katılımcıların beğenisine sunarken; eşsiz gösterilere imza atan Karabağ Atları da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Türkiye'den şehirlerin tanıtıldığı, kil çadırlarda oba yaşamının hayat bulduğu, el sanatları atölyeleri ve birçok gösteriyle aktivitenin yer aldığı 5. Etnospor Kültür Festivali, 9 Haziran Perşembe günü kapılarını ziyaretçilere açacak.
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