Etna Yanardağı yeniden harekete geçti

İtalyan'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı birkaç aylık aranın ardından yeniden lav ve kül püskürttü.

Yüksekliği 3 bin 200 metre civarında Etna'da yeniden volkanik faaliyet yaşandı.

İtalya'nın aktif yanardağlarından Etna, 2022'de ilk kez şubat ayında kül ve lav püskürtmüştü.

Etna'da geçen yıl 50'den fazla kül ve lav püskürtmenin olduğu volkanik faaliyet kaydedilmişti.