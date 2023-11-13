Etna yanardağı nerede, hangi ülkede ve yüksekliği ne kadar? Etna yanardağı en son ne zaman patladı?

ETNA YANARDAĞI NEREDE?



Etna Yanardağı, Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif yanardağdır.



ETNA YANARDAĞI YÜKSEKLİĞİ NE KADAR?



Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ olan Etna Yanardağı'nın şu anki yüksekliği 3.326 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişmektedir.



Etna Yanardağı, 1865'teki yüksekliğine göre 21,6m daha alçaktır. İtalya'da Alplerin güneyindeki en büyük dağdır. 1190 km² alan kaplamakta, taban çevresi 140 km'ye varmaktadır. İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biridir, yüksekliği en yakın rakibi Vezüv'ün üç katı, Stromboli'nin 3,5 katı kadardır. 2013'te Dünya Mirası ilan edilmiştir.