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        Haberler Dünya Etna Yanardağı'nda patlama

        İtalya'da Etna Yanardağı'nda patlama

        İtalya'nın güneyinde Etna Yanardağı'nda patlama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 12:43
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        Etna Yanardağı'nda patlama
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        BBC'nin haberine göre, İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda dün gece patlama meydana geldi.

        İtalyan yetkililer, patlamanın, bir "ön uyarı" anlamına geldiğini, yanardağ ile ilgili uyarı seviyesinin bir kademe yükseltildiğini açıkladı.

        Patlamanın ardından Sicilya bölgesindeki Katanya Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici süreyle durduruldu.

        İtalyan Ansa ajansının haberinde, Katanya Havalimanı'nın yerel saatle 13.00'a kadar tüm uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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