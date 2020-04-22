Etli Domates Dolması

(4 Kişilik)

Malzemeler:

4 adet domates (tercihen Çanakkale ve büyük boy)

300-400 gram koyun döşü kıyması

2 çorba kaşığı tereyağı

4 adet soğan

1 çay bardağı pirinç

1 kahve fincanı su

8-10 dal maydanoz

8-10 dal nane

3-4 dal dereotu

Tuz, karabiber

2 adet orta boy domates

Et suyu

Hazırlanışı:

Büyük boy domateslerin sap kısımlarını ve kapaklarını kesin. Dolma içini hazırlamak için; Soğanları ince ince kıyın. Kıymayı, yıkanıp süzülmüş pirinci, tereyağının yarısını, kıyılmış yeşillikleri ve baharatı karıştırın. Kalan 1 yemek kaşığı tereyağını eritip dolma içini 5 dakika boyunca sürekli karıştırarak kavurun. Domateslerin içlerini boşaltın, tuz ile hafifçe ovun ve ters çevirerek fazla suyunun süzülmesini sağlayın.

Domateslerin içini hazırladığınız dolma içi ile doldurun. Dolmaların üzerini kapakla kapatın. Tencereye domatesleri dizin. Dolmaların yarısına gelecek kadar et suyu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın. Yarım saat pişirdikten sonra fırına aktarın. 200 dereceye ayarlı fırında, üzeri açık olarak 5 dakika pişirin. Süzme yoğurtla birlikte sıcak servis yapın