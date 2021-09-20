Etkisiz hale getirilen teröristlerin turuncu ve gri kategoride arandığı belirlendi

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu kapsamında 19 Eylül'de Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde düzenlenen faaliyette 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu teröristlerden birinin, sözde Botan eyaleti Herekol bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörde Arananlar Listesi'nde 1 milyon liraya kadar ödülle "turuncu" kategoride aranan "Kendal Cizir" kod adlı Mazlum Mat olduğunun belirlendiği ifade edildi. Açıklamada, teröristin 2014'te KCK Başkanlık Konseyi üyesi Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığının belirlendiği de kaydedildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 7 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 3 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği anımsatılan açıklamada, teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan "Ardıl Poyraz" kod isimli Büşra Kaya olduğunun saptandığı bildirildi.