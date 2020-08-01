Etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatları bulundu - SİİRT

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce, Eruh ilçesi Yassıdağ (Ciraf Dağı) bölgesinde başlatılan terör operasyonu sürüyor.İnsansız hava aracı (İHA) destekli yürütülen, dün 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği operasyonda bölgede arama yapıldı.Aramada M-16 piyade tüfeği, kalaşnikof, 10 şarjör, 4 el bombası ve teröristlere ait giysi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.