Etkinlikteki pilavı yiyen 250 öğrenci zehirlendi!

Merkez Melikgazi ilçesinde Yılmaz İsmet Akansu İlkokulu'nda, Nevruz etkinlikleri kapsamında pilav ve ayrandan oluşan 800 kişilik yemek sipariş edildi.
Yemeğin ardından bazı öğrencilerin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. 220 öğrenci, ambulanslarla ve velileri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Evde rahatsızlanan bazı öğrenciler de çağrılan ambulanslar ve velileri tarafından hastanelere götürdü.Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelen Vali Şehmus Günaydın, Yılmaz İsmet Akansu İlkokulu'nda bugün düzenlenen etkinlikte dağıtılan bulgur pilavından dolayı çocukların etkilendiklerini söyledi.
Şu anda Kayseri Şehir Hastanesi'nde 200'e yakın öğrencinin bulunduğunu ifade eden Günaydın, öğrencilerin tahlillerinin yapıldığını ve durumu kritik öğrenci bulunmadığını anlattı.
Kayseri Devlet Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile sağlık ocaklarına da öğrencilerin başvurduğunu kaydeden Vali Günaydın, "Şu anda bütün velilerimizi tek tek arıyoruz, takip ediyoruz. Toplamda öğretmen ve personelle birlikte 800 kişiye pilav dağıtımı söz konusu. Hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi tek tek takip ediyoruz. Olumsuz bir durum olmaz inşallah diye temenni ediyoruz. Tahlil sonuçlarını hocalarımız da değerlendirdi. Bir öğrencimizin tahlilinde biraz yükselme var, 'o da normal, düşmesini bekliyoruz' dedi hocalarımız. Doktorlarımızdan aldığım bilgi bu yönde. Şu anda durumu kritik olan bir öğrencimiz yok dediler. Konuyu yakından takip ediyoruz." diye konuştu.
Okul dışında gazetecilere açıklama yapan öğrenci yakını Fadime Bulut ise öğrencilerin yedikleri pilav ve ayrandan zehirlendiğini öne sürdü.
Bulut, "Mahalleye ambulansların biri gelip biri gidiyor. Torunum rahatsızlandı. Annesi ve babası alıp götürdü. Durumu nasıl, bilmiyorum." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!