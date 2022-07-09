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Mart ayında Salon İKSV konserleriyle başlayan İKSV etkinlikleri, 41'inci İstanbul Film Festivali, 50'inci İstanbul Müzik Festivali, +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali ve İKSV 50'inci Yıl Özel Etkinlikleri kapsamında ağırlanan Zürih Balesi'nin Anna Karenina gösterisinin ardından 29'uncu İstanbul Caz Festivali ile devam etti. Nisan ayında, İKSV'nin koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'nda kapılarını açan Füsun Onur'un 'Evvel zaman içinde...' başlıklı sergisi, 27 Kasım'a kadar sürüyor.

Yılın ilk altı ayında düzenlenen İKSV etkinliklerine 200 bine yakın izleyici katıldı. 2022'de 80'inci yaşını kutlayan Eczacıbaşı Topluluğu'nun desteğiyle bu yıl İKSV'nin tüm etkinliklerindeki öğrenci biletleri 10 TL'den satışa sunuluyor. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği Eczacıbaşı Genç Bilet, yıl boyunca tüm İKSV etkinliklerinde geçerli olacak. İKSV etkinlikleri, yılın ikinci yarısında da izleyicilerle buluşmaya devam edecek.