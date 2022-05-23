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Vehbi Koç Vakfı ve Türkiye İş Bankası iş birliğiyle, daha yaşanabilir bir dünyayı odağına alan girişimleri desteklemek üzere bu yılın başında hayata geçirilen Etki Girişimciliği Programı’na (EGP) 6 teknoloji tabanlı girişim seçildi.

Programın, nitelikli eğitim, sağlık ve kaliteli yaşam, iklim, erişilebilir ve temiz enerji, sürdürülebilir şehir ve topluluklar gibi alanlarda çevresel ve sosyal etki yaratan veya yaratma potansiyeline sahip teknoloji tabanlı girişimlerin ölçeklenmesine destek olmayı amaçladığı bildirildi.

Seçilen 6 teknoloji tabanlı girişimin, 3 aşamadan oluşan ve 16 hafta süren yoğun mentorluk sürecini kapsayan programın birinci aşamasında ürün veya hizmetlerinin piyasayla uyumunu, etki odağı ve iş modelini yeniden değerlendireceği, iş modellerini doğrulayacakları öğrenildi.

MAYIS-EYLÜL DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞECEK

Verilen bilgiye göre, girişimler ikinci aşamada ise sundukları çözümü müşteri ve pazar koşullarına daha uyumlu hale getirmek amacıyla çözümlerini geliştirecek. Son aşama ise çözümlerin pazara sunularak satışların artırılması ve yatırım arayışı süreçlerini kapsayacak.

Öte yandan, Mayıs-Eylül 2022 döneminde gerçekleştirilecek Etki Girişimciliği Programı, tüm aşamaların sonunda girişimlerin yatırımcılarla ve ekosistemdeki aktörlerle buluşacağı bir günlük Impact Day etkinliği ile sona erecek.

Programın, Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS ve İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı tarafından, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) katkılarıyla yürütüldüğü de verilen bilgiler arasında.

Etki Girişimciliği Programı’na katılmaya hak kazanan girişimler ise, Blueit, Plantric, Senyorapp,

Togi Teknoloji, Tospaa ve Walkino olarak açıklandı.