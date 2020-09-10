Etiyopyalı muhalif lidere terör suçlaması

FANA televizyonunun haberine göre, mahkeme, haziran ayında şarkıcı Hachalu Hundessa'nın öldürülmesi sonrası başkent Addis Ababa ve diğer bölgelerde meydana gelen şiddet olaylarını tetiklediği gerekçesiyle yargıladığı Nega'ya terör suçlaması yöneltti.

Muhalif Balderas Partisinin başkanlığını yürüten Nega, gazetecilik yaptığı yıllarda da yazıları nedeniyle defalarca hapse girmişti.

Nega, 2018'de siyasi tutuklulara getirilen afla salıverilmişti.

Sanatçı Hachalu Hundessa’nın öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.