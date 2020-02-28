Etiyopya’da etnik çatışma: 12 ölü

AA

Devlet televizyonu ETV’nin haberine göre, yerel bir yetkilinin öldürülmesi sonrası patlak veren çatışmalarda 12 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Çatışmalarda yaklaşık 400 konut zarar görürken 7 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Gambella polisi, çatışmalara karıştığı tespit edilen 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ülkede son iki yıldan bu yana şiddetlenen etnik çatışmalar, yüz binlerce insanın yerinden olmasına ve yüzlerce kişinin de ölümüne neden oldu.