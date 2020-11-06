Etiyopya ve İsrail istihbarat alanında iş birliği kararı aldı

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Etiyopya Haber Ajansının (ENA) haberine göre, Etiyopya Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi (NISS) Genel Direktörü Demelash Gebremichael ve İsrail Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Gadi Yevarkan, yaptıkları toplantıda, iki ülke arasındaki ortak çalışma yollarını masaya yatırdı.

Taraflar, Afrika Boynuzu'ndaki terörizme karşı birlikte mücadele etme ve aynı zamanda bilgi, teknoloji transferi ve kapasite inşasında birbirine destek olma kararı aldı.

Gebremichael, ortaklığın bölgenin istikrarına önemli katkılarda bulunacağını söyleyerek, ikili anlaşmanın yakında imzalanacağını duyurdu.

İki ülke arasındaki diyaloğun federal hükümetin kuzeydeki Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı başlattığı askeri operasyonun ardından gelmesi dikkati çekti.

- 6 aylık OHAL ilan edildi

Etiyopya federal hükümeti, yerel yönetimi devirmek için askeri operasyon kararı aldığı Tigray'da, 6 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan ettikten sonra 3 emekli generali göreve çağırmıştı.

Başbakan Abiy Ahmed, ulusal ordu birliklerine "saldıran ve savaş açan" TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Kararın, uzun yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da büyük ve uzun süreli çatışmalara yol açmasından korkuluyor.

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan 2019'da ayrılmıştı.

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.