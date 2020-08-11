Etiyopya tüm silahları kayıt altına alacak

Etiyopya Barış Bakanı Müferiat Kamil, yaptığı açıklamada, yasa dışı silah kaçakçılığının önüne geçebilmek için 2 yıl içinde tüm silahların kayıt altına alınacağını duyurdu.

Kamil, yaklaşık 100 milyon nüfuslu ülkede kayıt işlemi öncesinde yerel topluluklarla istişare yapılacağını bildirdi.

Satışının yanı sıra kayıt dışı silaha sahip olmanın da yasak olduğu ülkede silah kaçakçılığında önemli artış görülüyor.

Kolluk kuvvetlerinin çabasıyla geçen yıldan bu yana binlerce tabanca ve tüfek ele geçirildi.