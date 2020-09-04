Etiyopya, Suudi Arabistan'dan düzensiz göçmen durumundaki 2 bin vatandaşını daha tahliye edecek

AA

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, diğer bakanlık ve kurumlarla iş birliği halinde 8 Eylül'den başlayarak yaklaşık 2 bin düzensiz göçmenin ülkeye geri getirileceği ifade edildi.

2017'den bu yana 400 binden fazla Etiyopyalının Suudi Arabistan'dan tahliye edilerek ülkeye getirildiği aktarılan açıklamada, Riyad hükümetine verdiği destekten ötürü de teşekkür edildi.

- "Libya'daki köle pazarlarını andırıyor"

İngiliz The Telegraph gazetesi, geçen hafta, gözaltı merkezindeki tutuklulardan edindiği fotoğrafları paylaşarak buranın Libya'daki köle pazarlarını andırdığını, düzensiz göçmenlerin kötü muamele gördüğünü yazmıştı.

Gazete ayrıca, Etiyopya'nın Cidde Konsolosluğunun, göçmenleri içeriden fotoğraf paylaşmaları halinde yasal sonuçlarla karşılaşacakları konusunda uyardığını ve susturmaya çalıştığını aktarmıştı.

Fotoğraflarda, onlarca kişinin tek bir odada yarı çıplak halde tutulduğu görülmüştü.

Her yıl binlerce Etiyopyalı çalışmak için Cibuti üzerinden Yemen'e ulaşarak buradan da kaçak yollarla Suudi Arabistan'a geçiyor.