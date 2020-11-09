Etiyopya polisinden, hükümete "savaş açan" Tigray Halk Kurtuluş Cephesine operasyon

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Addis Ababa Polis Yetkilisi Getu Argaw, basına yaptığı açıklamada, operasyonda 162 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Patlayıcılar dahil TPLF'ye ait çok miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini aktaran Agraw, "Operasyonda 355'ten fazla silah ve 14 binin üzerinde mermi ele geçirildi." dedi.

TPLF'nin ülkedeki huzuru bozmaya çalıştığını aktaran Argaw, halkı bu örgütle mücadeleye destek vermeye çağırdı.

- Tigray eyaletine askeri operasyonun ilk aşaması tamamlandı

Federal hükümetin Tigray eyaletinde başlattığı askeri operasyonun ilk aşaması cuma günü tamamlandı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ulusal ordu birliklerine "saldıran ve savaş açan" TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Duyurunun hemen ardından Bakanlar Kurulu, Tigray eyaletinde 6 aylık OHAL ilan etmişti.

Tüm telefon ve internet hatlarının kesildiği bölgede, OHAL'i yönetecek özel askeri güç de kurulmuştu.

Ahmed'in kararının uzun yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan 2019'da ayrılmıştı.

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.