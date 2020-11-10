Etiyopya ordusu Humera Havaalanını ele geçirdi

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Etiyopya basınındaki habere göre, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) kontrolündeki havaalanı, federal hükümet güçlerine karşı üs olarak kullanılıyordu.

Havaalanı operasyonu polis, istihbarat ve milis güçlerle ortak düzenlendi.

Operasyonda ayrıca Maidali, Dansha, Baker ile Ligudi bölgeleri ele geçirildi ve Humera ile Sudan yolunda da kontrol sağlandı.

- Tigray eyaletine askeri operasyonun ilk aşaması tamamlandı

Federal hükümetin Tigray eyaletinde başlattığı askeri operasyonun ilk aşaması cuma günü tamamlandı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ulusal ordu birliklerine "saldıran ve savaş açan" Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Duyurunun hemen ardından Etiyopya Bakanlar Kurulu, Tigray eyaletinde 6 aylık OHAL ilan etmişti.

Ahmed'in kararının yıllardır milislerin silahlandığı Tigray'da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan 2019'da ayrılmıştı.

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.