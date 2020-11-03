Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu, Oromia bölgesinde sivillerin katledilmesini kınadı

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Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC),ülkenin Oromia bölgesinde en az 32 sivilin öldürüldüğü silahlı saldırıyı kınadı.

EHRC Başkanı Daniel Bekele, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sivillerin korkunç şekilde öldürülmesi vicdansızlıktır ve insanlığa aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Saldırının hiçbir açıklamasının olamayacağının altını çizen Bekele, sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Oromia bölgesinde pazar günü sivillere yönelik saldırının Amhara etnik grubunu hedef aldığı bildirildi.

Resmi kaynaklar ölü sayısını 32 olarak açıklanırken Bekele ise sayının daha fazla olduğu görüşünde.

- Saldırıyı Oromo Kurtuluş Ordusu yaptı

Oromiya Bölgesi Sözcüsü Getachew Balcha, saldırının dün akşam West Wollega’s Guliso bölgesinde yaşandığını ve hayatını kaybedenlerin arasında kadın, çocuk ile yaşlıların da bulunduğunu açıkladı.

Balcha, "Saldırı, Oromo Kurtuluş Ordusu tarafından bölgedeki halka psikolojik baskı uygulamak amacıyla gerçekleştirildi." dedi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, masum insanların kimlik üzerinden öldürülmesini kınadı.

Görgü şahitleri ise silahlı kişilerin yaklaşık 200 kişiyi topladığını ve daha sonra insanların üzerine ateş açtıklarını açıkladı.

Bölgedeki 100'den fazla ev de ateşe verildi.

Doğu Afrika’nın en kabalalık ülkesi olan Etiyopya’da son yıllarda etnik ve siyasi çatışmalar tırmanışa geçti.

Etiyopya'da en büyük etnik grup olan Oromolar, ayrımcılığa ve hak ihlallerine uğradıkları gerekçesiyle 2015-2018 yıllarında geniş kapsamlı gösteriler düzenlemişti.

Başbakan Ahmed’in görevi devraldığı 2018'den bu yana görülen etnik çatışmalarda, şimdiye kadar yüz binlerce kişi yerinden oldu, binlerce kişi hayatını kaybetti.