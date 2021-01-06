Etiyopya Dini İşler Yüksek Konseyi, Necaşi Türbesi'nin yakında restore edileceğini açıkladı

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Konseyden yapılan yazılı açıklamada, tarihi yerlerin korunması için hükümete çağrı yapıldı.

Açıklamada, "İlgili kurumlarla iş birliği çerçevesinde Necaşi Türbesi yakında restore edilecek." ifadelerine yer verildi.

Necaşi Türbesi'ne saldırının kınandığı açıklamada, uzmanlardan oluşan bir heyetin zararın boyutunu tespit etmek amacıyla bölgeye gideceği bildirildi.

Açıklamada, saldırının sorumlularının bulunması istendi.

- TİKA yeniledi

Etiyopya ve İslam tarihinde önemli yeri olan ilk muhacirlerden 15 sahabenin de mezarının bulunduğu türbe alanı ve cami, TİKA'nın restorasyon çalışmalarının ardından 2018'de kapılarını ziyaretçilere açmıştı.

TİKA'nın kültürel varlıklar alanında yürüttüğü en prestijli projelerden biri olan ve uzun süreli titiz bir restorasyon sürecinden geçen türbe alanı, peyzaj düzenlemeleri ve inşa edilen ek binalarla dokusu korunarak yeni bir çehreye kavuşmuştu.

Etiyopya hükümeti, ülkenin kuzeyinde Kasım 2020'de başlatılan askeri operasyonda hasar gören Kral Necaşi Türbesi'ni restore etme sözü vermişti.