Etiyopya'daki çatışmalardan Sudan'a kaçanların sayısı 30 bine ulaştı

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Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, BMMYK Sudan Daimi Temsilcisi Axel Bisschop, Kadarif eyaletindeki hükümet yetkilileri, Birleşmiş Milletler (BM) örgütleri ve mülteciler alanında faaliyet gösteren örgütleri temsil eden yardım görevlileri ile toplantı yaptı.

Toplantıda sığınmacılara barınmaları için daha fazla alan tahsis edilmesi konusunda yakın iş birliği çağrısında bulunan Bisschop, "Etiyopya'dan Sudan'a şu ana kadar 30 bin sığınmacı geldi. Uluslararası yardım kuruluşları, kamplardaki insani durumun iyileştirilmesi için yardıma hazır. Sığınmacı akınıyla başa çıkabilmek için daha fazla desteğe ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

BMMYK Sudan Daimi Temsilcisi Bisschop, Kadarif eyalet hükümetinin Etiyopyalı sığınmacıların güvenliği ve onurlarını koruyacak şekilde kalıcı barınma merkezleri inşa etme çabalarını övdü.

- Başbakan Ahmed operasyonda ısrarcı

Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.