Etiyopya'da silahlı milisler 14 sivili katletti

AA

Benishangul-Gumuz Güvenlik Sorumlusu Gashu Dugaz, yaptığı açıklamada, Dangur bölgesinde düzenlenen saldırıda 14 sivilin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Ölenlerden birinin yabancı ülke vatandaşı olduğunu belirten Dugaz, saldırganlara yönelik operasyonda 14 milisin öldürüldüğünü ve 2 milisin de sağ olarak ele geçirildiğini aktardı.

Son iki aydır bölgede masum sivilleri vuran saldırganların özellikle Amhara ve Agew gibi bazı etnik grupları hedef aldığı belirtiliyor.

Hedasi Barajı'na yakın kasabalarda yapılan saldırılar sonrası bölgeye federal ordu birlikleri ve yerel polis unsurları yerleştirildi.

Geçen ay yapılan saldırılarda da onlarca kişi ölmüş, yüzlerce kişi yerinden olmuştu.