Etiyopya'da sel 32 bin kişiyi yerinden etti

AA

Afar Afet Önleme ve Gıda Güvenliği Programı Ofisinden yapılan açıklamada, Awash Nehri'nin taşması sonrası yaşam yerleri, tarım arazileri ve canlı hayvanların zarar gördüğü bildirildi.

Seller nedeniyle 32 bin kişinin evinden olduğu ifade edilen açıklamada, nehir havzasında yaşayan halkın acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Açıklamada, bazı köylerin sularla çevrildiği ve 63 bin kişinin daha yerinden olma riskiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Ülkede her yıl haziran ayında başlayan yağmur dönemi boyunca sık sık sel felaketleri meydana geliyor.