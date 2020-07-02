Etiyopya'da öldürülen sanatçı Hachalu Gundessa'nın cenaze törenine binlerce kişi katıldı

AA

Oromiya eyaletinin Ambo kasabasında düzenlenen cenaze törenine yoğun güvenlik önlemleri altında binlerce kişi katıldı.

Öldürülmesinin Oromolarda büyük öfkeye yol açtığı sanatçı, başkent Addis Ababa’da 29 Haziran'da silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Başbakan Abiy Ahmed, dün, sanatçının öldürülmesi sonrası yaşanan şiddet olaylarına atıfta bulunarak, bundan sonra olabilecek herhangi bir kargaşaya müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Ülkenin birçok bölgesinde gösteriler baş gösterirken, şiddet olaylarına dönüşen eylemlerde en az 81 kişi hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan onlarca kişi arasında muhalif siyasetçilerden Eskinder Nega ve Jawar Muhammed de bulunuyor.

- Hundessa'yı kimlerin hedef aldığı tespit edilemedi

Ülkede 2018 ortalarına kadar süren muhalif gösteriler sırasında Oromo etnik grubunun seslerinden biri olan Hundessa'yı kimlerin hedef aldığı henüz tespit edilemedi.

Nüfusun içindeki en büyük etnik grup olan Oromolar, ayrımcılığa ve hak ihlallerine uğradıkları gerekçesiyle 2015-2018 yıllarında geniş kapsamlı gösteriler düzenlemişti.

İnternet bağlantısının kesildiği ülkede muhalif siyasetçilerin gözaltına alınmasının süren gerginliği daha da artıracağından endişe ediliyor.