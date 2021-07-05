Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'den açıklama

AA

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ordunun, kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) yeniden kontrolü sağladığı Tigray eyaletinden kontrollü olarak geri çekildiğini söyledi.

Başbakan Ahmed, mecliste yaptığı konuşmada, Kasım 2020'de başlatılan operasyonla amaçlarına ulaştıklarını belirterek Etiyopya ordusunun isteyerek burayı boşalttığını dile getirdi.

Ahmed, "Ateşkes ilan etmeden önce çok sayıda istişare gerçekleştirdik. Etiyopya ordusunun çekilmesi 3 devriye halinde bir ayı aşkın süre içerisinde gerçekleşti. Herkesin duyduğu gibi günler önce olmadı." ifadesini kullandı.

Tigray operasyonuyla Kuzey Komutanlığından çalınan silahların geri alındığını ve TPLF'nin toplumu bölme hedefinin bertaraf edildiğini kaydeden Ahmed, örgütün üst düzey isimlerinin de yakalandığını aktardı.

Ahmed, hükûmetinin yeni amacının yerinden olan kişileri ve mültecileri geri getirmek ve ülkenin geleceği için başlatılan mega projelerini bitirmek olduğunu sözlerine ekledi.