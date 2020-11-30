Etiyopya Başbakanı Ahmed, TPLF'yi paralel devlet kurmakla suçladı

Ahmed, Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisinde yaptığı konuşmada, göreve geldiği Nisan 2018'den bu yana TPLF'nin devlet içindeki gücünü kullanarak ülkeyi kaosa sürüklemeye çalıştığını belirterek, başbakan olarak yemin ettiği gün evine ve ofisine kendi seçtiği güvenlik sorumlularının girmesine dahi izin verilmediğini dile getirdi.
"Meşru hükümet içindeki mini hükümetleri yok etmek için zor bir karar aldık." diyen Ahmed, ülkede son 2 buçuk yıl içinde 113 farklı çatışma yaşandığına ve bunlardan hiçbirinin Tigray eyaletinde olmadığına dikkati çekti.
TPLF'nin çıkardığı ve finanse ettiği bu çatışmaların hükümeti zayıf gösterme çabası taşıdığını aktaran Ahmed, orduyu değiştirmek için büyük çaba harcadıklarını, göreve geldiğinde dört yıldızlı generallerin yüzde 60'ının Tigray kökenli yüzde 40'ının ise diğer etnik gruplardan olduğunu hatırlattı.
- "Aileleriyle birlikte oldukları için vurmadık"
Ahmed, 4 Kasım'da başlatılan operasyon sonrası TPLF'nin kontrolü kaybetmeye başladığı Tigray eyaletinin kendi toprakları olduğunu ve bu yüzden sivillerin zarar görmemesi için azami çaba gösterdiklerini belirtti.
Nobel Barış Ödüllü Ahmed ayrıca, Mekelle şehrinden kaçan TPLF liderlerinin Agere Selam olarak adlandırılan bir bölgeye kaçtığını tespit ettiklerini ancak bu kişilere aileleriyle oldukları için ateş açmadıklarını sözlerine ekledi.
Etiyopya, cumartesi günü TPLF güçlerinin elinde bulunan eyaletin başkenti Mekelle şehrinin ordu birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıklamıştı.
TPLF ise dün Aksum şehrini geri aldıklarını ve ulusal orduya ait bir savaş uçağını düşürdüğünü ileri sürmüştü.
TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.
Başbakan Ahmed'in geçen yıl EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.
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