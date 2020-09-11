Etiyopya, 2013'e girdi

"Enkutataş" olarak isimlendirilen ve tüm ülkede tatil ilan eden yılın ilk günü, aynı zamanda yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başı olarak kabul ediliyor.
Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sönük geçen kutlamalarda, güvenlik gerekçeleriyle havai fişek kullanımı da yasaklandı.
Dini liderler, yeni yıl mesajlarında geçen yıl yaşanan trajik olaylara ve çatışmalara atıfta bulunarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi Başkanı Müftü Hacı Ömer İdris, "Geçen yıl, kardeşin kardeşe karşı ayaklandığını gördük. Bunun tekrar etmesine asla müsaade etmemeliyiz." dedi.
Etiyopya Ortodoks Kilisesi Patriği Abuna Mathias da "Çok sayıda kilise yakıldığı için geride kalan yıl hem Ortodoks Kilisesi hem de ulusumuz için çok üzücü bir yıldı." ifadesini kullandı.
- Miladın hesaplanması farklı
Güneş esaslı bir takvim olan Etiyopya takvimi, Etiyopya ve Eritre Hristiyanları için dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya devleti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor.
Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini geriden takip eden Etiyopya takvimi, Mısır'daki Kıpti Hristiyanların kullandığı takvimle benzerlik gösteriyor. Bu takvimin milat olarak diğer takvimlerden farklılık göstermesinin nedeni ise Hz. İsa'nın müjdelenmesi ve doğumunun farklı hesaplanması.
Jülyen takviminin yerine 16. yüzyılda kullanılmaya başlanan Gregoryan takvimi Romalı matematikçi Dionysius Exiguus'un milat hesaplamasını esas alırken, Etiyopya Takvimi, Hz. İsa'nın müjdelenmesinin yaklaşık 7-8 yıl farklı olduğunu varsayıyor.
Etiyopya takviminde de tıpkı Kıpti takvimi gibi 30 günden oluşan 12 ay ile 5 veya 6 artık günü içeren 13'üncü ay bulunuyor.Bu takvime göre, yeni yıla 11 veya 12 Eylül'de giriliyor.
,Addis Getachew Tadesse
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