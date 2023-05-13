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Etimesgut, Evren, Gölbaşı Seçim Sonuçları 2023: Etimesgut, Evren, Gölbaşı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?

Etimesgut, Evren, Gölbaşı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?

Türk halkı, genel seçimler için sandığa gidiyor. 27 Nisan'da yurt dışında yaşayan vatandaşlar oy kullandı ve sıra yurt içinde yaşayan vatandaşlara geldi. Bununla beraber, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçime ilişkin araştırmalar da hız kazandı. İşte, Etimesgut, Evren, Gölbaşı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde son durum...

Giriş: 13.05.2023 - 22:22 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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